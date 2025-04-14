Извержение вулкана изменило облик Камчатки

Извержение вулкана Шивелуч привело к появлению нового озера. О новом облике Камчатки сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

Парящее озеро ученые обнаружили в ходе полевых работ в районе экструзивных куполов группы Каран. Один из них, лавовый купол «300 лет РАН», образовался в ходе извержения 7 ноября 2024 года. В диаметре новоявленное озеро достигает 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток. У бортов водоема температура воды составляет 52 градуса Цельсия. В центре водоема располагается бурлящий котел, выпускающий газ на высоту в 40 сантиметров. Гладь озера покрыта голубой серной пленкой.

Упомянутое извержение спровоцировало пепловый выброс: в высоту он достиг 11 километров над уровнем моря. Из-за пеплопада в Усть-Камчатске отменили занятия в школах и детских садах. После извержения вулкана поселок накрыло плотным слоем пепла.

В воскресенье, 13 апреля, у Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,9. Изменения сейсмообстановки почувствовали и в Петропавловске-Камчатском: эпицентр землетрясения располагался в 68 километрах от города.