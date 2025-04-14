В ГД отреагировали на идею сократить рабочий день женщинам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT оценил возникшую в парламенте идею о сокращении рабочего дня для женщин на один час.

© Unsplash

«С одной стороны, звучит привлекательно. И социально чувствительно. Женщинам понравится. Но я обращаю внимание, что мной был предложен механизм, по которому каждая рабочая пятница должна быть на час короче», — напомнил он.

При этом, по его словам, количество часов в течение рабочей недели должно не сниматься, а перераспределяться.

«Например, сокращается на 15 минут перерыв с понедельника по пятницу, или на это же время увеличивается продолжительность рабочих смен в эти дни. Тем самым мы не снижаем общее количество рабочего времени, потому как любое сокращение — это сразу нагрузка на работодателя и бюджет», — подчеркнул он.

Нилов напомнил, что есть работники, которые получают сдельную зарплату, и сокращение рабочего времени приведёт и к потере в заработке.

«Основное: мы не должны предлагать механизмы, при которых у работодателя возникало бы желание дискриминировать работника. Брать на рабочее место мужчину, так как он отработает этот час, а женщину надо будет отпускать», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить на один час рабочий день для женщин с сохранением зарплаты, чтобы у них оставалось больше времени на семью.