В возрасте 86 лет скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла в возрасте 86 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

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— С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева, — уточнил он.

Помимо этого, Николаев выразил свои соболезнования родным и близким артистки.

По словам главы региона, Григорьева смогла проработать в театре порядка 62 лет. На сцене актриса воплощала образы, которые на долгое время останутся в пямяти чувашских зрителей.

Артистка сыграла более 100 ролей, в том числе наиболее запомнились такие спектакли, как «Нарспи», «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой».