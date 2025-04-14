В возрасте 86 лет скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева
Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла в возрасте 86 лет. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.
— С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева, — уточнил он.
Помимо этого, Николаев выразил свои соболезнования родным и близким артистки.
По словам главы региона, Григорьева смогла проработать в театре порядка 62 лет. На сцене актриса воплощала образы, которые на долгое время останутся в пямяти чувашских зрителей.
Артистка сыграла более 100 ролей, в том числе наиболее запомнились такие спектакли, как «Нарспи», «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой».
— Нина Ильинична была не только выдающейся актрисой, но и символом преданности своему делу, примером высокого профессионализма и человечности. Ее уход — невосполнимая утрата для всего нашего театрального сообщества, — подытожил Николаев в своем посте.