«Копейский маньяк» нашел работу в психдиспансере

Вячеслав Яиков, также известный как «Копейский маньяк», стал уборщиком в психдиспансере. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© МВД по Челябинской области

Яиков орудовал в начале 2000-х в Копейске, куда переехал из Киргизии. Мужчина охотился за девушками — угощал алкоголем, а после душил и насиловал. Попался он после того, как убил двух школьниц-выпускниц. Всего на его счету шесть убийств и актов некрофилии. Суд признал мужчину виновным и приговорил к принудительному лечению, на котором «Копейский маньяк» находится уже больше 15 лет.

Убийца попал в смоленскую психбольницу. В последнее время Яиков стал вести себя прилежно: ни разу не нарушил режим учреждения, научился писать, чего не умел из-за олигофрении. В результате маньяку дали возможность работать уборщиком — он подметает и моет полы, а также убирает снег на территории.

Родные добиваются перевода Яикова в Челябинск, где его могла бы посещать 81-летняя мать, однако администрация выступает против. В письмах домой он рассказывает, как хорошо выполняет свою работу. Мать каждый месяц отправляет сыну посылки весом по 15 кг.