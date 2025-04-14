Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

В возрасте 86 лет ушла из жизни актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Николаев

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"С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева", – написал он.

Николаев поделился, что Нина Ильинична преданно служила театру в течение 62-х лет. По его словам, она создала "целую плеяду незабываемых образов, которые навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей". Актриса сыграла более сотни ролей, в том числе в таких спектаклях, как "Бесприданница", "Айдар", "Варвары", "Власть тьмы", "Прощание с Матерой" и "Нарспи".

"Нина Ильинична была не только выдающейся актрисой, но и символом преданности своему делу, примером высокого профессионализма и человечности", – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что ее уход – невосполнимая утрата для всего театрального сообщества. Николаев выразил глубокие соболезнования родным и близким Нины Ильиничны.