Стало известно новое увлечение оказавшегося на свободе Ефремова

Актер Михаил Ефремов, вышедший на свободу по УДО, кардинально изменил образ жизни, обратившись к религии.

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Об этом сообщает издание «7Дней», отмечая, что артист теперь придерживается Великого Поста. По данным источника, Ефремов намерен ограничить круг общения ближайшими родственниками и друзьями, а также регулярно посещать с ними церковные службы.

Журналисты издания подчеркивают, что некогда публичная фигура сознательно дистанцируется от медийного пространства: актер отказывается от участия в проектах и интервью, предпочитая уединенный быт.

Особое внимание уделяется изменениям в повседневных привычках артиста. Как утверждают авторы материала, Ефремов отказался от самостоятельного вождения, планируя перемещаться исключительно на такси или с помощью персонального шофера.

Кроме того, актер дал обещание посетить могилу Сергея Захарова — водителя, погибшего в аварии с его участием.

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