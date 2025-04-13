Российский музыкант дал оценку хамству фанатов Паши Техника

Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов резко осудил хамство поклонников Паши Техника, осквернивших граффити-стену, посвященную памяти Виктора Цоя на московском Арбате. По словам артиста, фанаты рэпера продемонстрировали вопиющее неуважение к культурному наследию.

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«Я не могу себе представить, чтобы поклонники Виктора Цоя взяли и разрисовали памятник Высоцкому. Я не знаю, кто такой Техник, и никогда ничего не слышал, но если он погиб, то я искренне могу ему посочувствовать, что у него были такие поклонники», — прокомментировал Белов.

Музыкант акцентировал внимание на том, что строки из песен Цоя и сегодня вдохновляют людей на подвиги. Выступая в зоне спецоперации в рамках гастролей, он не раз становился свидетелем, как военнослужащие просят исполнить «Кукушку», «Группу крови» и другие хиты легендарной группы «Кино».

«Со словами его песен на устах люди идут в бой. Они отдают жизни за других людей, которые совершают подобные хамские поступки», — подчеркнул он.

Белов также отметил контраст между творчеством Цоя, чьи работы, по его словам, содержали фрагменты, наполнявшие слушателей чувством радости, и наследием современного рэп-исполнителя, лишённого, по мнению музыканта, подобной глубины.

Напомним, что граффити о рэпере на стене памяти Виктора Цоя появились накануне, 12 апреля 2025 года. О том, кто это сделал, пока неизвестно. Поверх граффити в честь лидера написали «Техник». Также стало известно, что поклонники музыкальной группы «Кино» вернули прежний облик стене памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Арбате.