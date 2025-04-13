На ярмарке non/fiction прошла презентация сборника RT «ПоэZия русской зимы»

В рамках книжной ярмарки non/fiction состоялась презентация сборника RT «ПоэZия русской зимы».

Перед гостями выступили авторы книги Игорь Караулов, Анна Ревякина, Динара Керимова и Александр Антипов.

Поэтесса и преподаватель Динара Керимова отметила, что чувствует искренний интерес молодёжи к творчеству современных авторов.

«Сегодня здесь много наших студентов. Их никто не заставлял: они сами купили билеты и пришли. И они читают и любят не только мои стихи, а и многих других авторов», — подчеркнула Керимова.

Поэт Игорь Караулов выразил надежду, что с окончанием СВО интерес к поэзии как таковой не угаснет, потому что авторы пишут не только на военную тему, но и многие другие.

Ранее в Екатеринбурге состоялась презентация сборника стихов «ПоэZия русской зимы».

В ноябре в национальном центре «Россия» состоялась презентация сборника стихов «ПоэZия русской зимы». В книгу вошли работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО. Стихотворения отбирала главред RT Маргарита Симоньян.