Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала события в Сумах. В телеграм-канале она написала, что «подобная история будет выдана за новую Бучу».

Симоньян отметила, что ранее уже говорила о таком развитии событий.

«Подобная история будет выдана за новую Бучу. И это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного Трампа», — написала редактор RT.

Она отметила, что нужная Зеленскому и его окружению реакция уже есть — «не только от европейцев типа Макрона, но и от спецпосланника США по Украине Келлога».

Стали известны подробности удара по Сумам

По словам Симоньян, в Киеве будут «пытаться сделать новую Бучу постоянно», потому что для них это единственный способ продлить вооруженный конфликт.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил, что в Сумах проходило праздничное награждение военных 117 бригады, по месту их скопления российская армия нанесла удар.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов