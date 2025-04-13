Стали известны подробности жизни бойца, встретившего смерть с улыбкой

Крымский военнослужащий Сергей Бекетов, погибший под Часовым Яром от удара дрона ВСУ, был бескорыстным и отзывчивым человеком, рассказал журналистам его друг. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Бекетов ушел на СВО добровольцем 26 сентября 2024 года. В конце марта этого года видео с моментом его гибели облетело интернет. Раненый боец с улыбкой встретил удар дрона ВСУ, вел себя так, словно позирует для фото, а не готовится принять смерть.

«Сергей был человеком бескорыстным и отзывчивым. Когда я приезжал в Малореченское к родственникам, он всегда с радостью помогал. Часто брал моих детей, водил их на море, заходил с ними в магазин, покупал разные угощения — сладости, соки, фрукты. Он часто организовывал для меня рыбалку в море и экскурсии в горы», — отметил крымчанин.

По его словам, Бекетов, получив квартиру в Симферополе как сирота, позднее передал ее племяннице.

«Очень добрый был парень, таких называют безотказными. И мастером был на все руки. Занимался строительством. Он и каменщик, и штукатур, и плиточник, все умел. Его знали не только в Малореченском, но и во всех окрестных селах», — пояснила крестная мать бойца Марина Лукьянова.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Бекетовым прошла в Малореченском 4 апреля.