С россиян захотели брать по 100 тысяч рублей за развод

Необходимо повысить размер государственной пошлины за регистрацию развода до 100 тысяч рублей в целях снижения количества разводов в России. Об этом сообщает депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100», — рассказывает Милонов в беседе с aif.ru.

По словам депутата, в подобной ситуации количество эмоционально мотивированных решений сократится.

Милонов отмечает, что в течение трех месяцев люди смогут переосмыслить свои действия. Он также предложил ввести обязательные консультации и терапию с психологом. По словам депутата, это поможет осознать, что развод не всегда является лучшим решением.