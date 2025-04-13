Песков станцевал на льду с Навкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вышел на лед во время юбилейного шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, подарил супруге роскошный букет роз, станцевал с ней. Об этом пишет РИА Новости.

Номер был исполнен под композицию «А он мне нравится» и встречен овациями зрителей.

«Ну как же не пара, когда пара», — сказала олимпийская чемпионка при словах песни «Пусть говорят, что мы с тобой не пара».

Пресс-секретарь вручил Навке букет бордовых роз и пообещал всегда быть рядом с ней.

«Ты очень многое сделала. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше. Будь счастлива. Дари свой талант людям, дари его мне. Я всегда буду рядом», — сказал Песков.

Татьяна Навка в воскресенье, 13 апреля, отмечает юбилей, прославленной российской фигуристке исполнилось 50 лет. Навка замужем за Песковым с 2015 года.