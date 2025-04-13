Блогер Мэддисон назвал зарплату в 200 тыс. рублей «нищей темой»

Известный российский блогер Илья Мэддисон (настоящее имя Илья Давыдов, – «Газета.Ru») заявив о ничтожности зарплаты в 200 000 рублей для Москвы. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале интернет-звезды.

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Блогер, славящийся своими эпатажными заявлениями, таким образом прокомментировал обсуждения уровня доходов и стоимости жизни в России. По его словам, такой зарплаты в столице достойны только курьеры или таксисты. Мэддисон считает, что «стартовый средний уровень» – это ежемесячный доход в размере от 600 000 рублей.

«Какая зарплата сейчас в Москве средняя? Я говорю, что 600 000 рублей, и мне не верят. Говорят, что 200 000 рублей – это уже богачи. Но 200 000 – это сейчас зарплата курьера или таксиста, это нищая тема, $2 000 буквально. Считаю, что 600 000 рублей – это стартовый средний уровень. А со мной спорят, чуть до драки не дошло», – писал блогер.

Илья Мэддисон – заметная фигура в российском интернет-пространстве, являющийся одним из первопроходцев русскоязычного видеоблогинга. Он приобрел популярность благодаря юмористическим обзорам и стримам. За годы деятельности он получил неофициальные титулы «Король Рунета» и «Король игровых обзоров», а ряд изданий называли его «основателем российского видеоблогинга» и «культовым обзорщиком».