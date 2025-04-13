В России предложили отменить слово "брак"

Сразу несколько спорных идей в сфере знакомств обсуждали на этой неделе. Самое громкое предложение - создать открытый реестр женатых россиян. Возможность проверить семейный статус потенциального избранника или избранницы должна победить измены и помочь избежать горьких разочарований.

Ещё среди предложений - пометки о судимостях в анкетах на сайтах знакомств и даже затея переименовать "брак" во что-то более соблазнительное.

"Изменить название, которое очень странно звучит - брак. Потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Когда люди вступают в брак, само уже это название, говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным", - полагает депутат Госдумы от партии "Новые люди" Анфиса Чехова.

Предлагается даже устроить конкурс на новое название для семейной жизни, обещаны призы. Депутаты глубины мысли своего коллеги не оценили.

"В древнерусском, православном значении слово “брати” обозначает слово брак. То есть брать жену, выходить замуж. Менять, что-либо в нашем законодательстве в этом отношении не следует", - полагает Светлана Бессараб.

Впрочем, идея эта не новая. Заменить слово "брак" на что-нибудь благозвучное, уже предлагали года два назад в Госсовете Татарстана. За сохранение семейных ценностей многие переживают искренне. Но в поисках сиюминутного решения запутываются ещё больше. Общественное движение “Сорок сороков” предложило создать общедоступный реестр женатых граждан, чтобы избежать обмана при поиске партнёра. Но, как оказалось, это была частная инициатива, отдельных участников православного объединения. А его руководство всегда было против.

Однако, идея уже попала в информационное пространство и в Госдуму. Многие всерьёз задумались. Кому на том же сайте знакомств выгодно скрывать своё семейное положение? Только тем, у кого совесть не чиста.

"Такой реестр должен быть. Другое дело, как к нему обращаться? Это не должен быть свободный доступ", - говорит депутат Виталий Милонов.

Действительно, ведь, персональные данные охраняются законом. Жертвовать ими, пускай даже ради семейного счастья - это уж слишком, считают юристы. Тем более, что база данных о семейном положении - непаханое поле для мошенников. Одинокий человек - лёгкая добыча. С семейным работать сложнее.

Есть ещё одно предложение - помечать бывших заключённых на сайтах знакомств отметкой о судимости. Идея спорная, но многие увидели в ней рациональное зерно.

"Человек отсидел какой-то срок за педофилию. Встретил женщину с детьми, скажем, от первого брака. И он будет обаятельный, привлекательный, максимально тактичный. Но мы не знаем, какие будут последствия", - уверена психолог Юлия Гамерштейн.

Не очень понятно и как внедрять, эти, на первый взгляд, благовидные, но всё же довольно спорные предложения. Реестры “бракованных” мужчин, не годных для брака, хотят создать на базе Госуслуг. Но, ведь, на сайтах знакомств многие сидят под вымышленными именами.

В любом случае, всё это очень похоже на борьбу с последствиями, а не причинами разрушения семейных ценностей. Заниматься, которыми нужно долго и вдумчиво. Но желание решить все проблемы здесь и сейчас оказывается сильнее.