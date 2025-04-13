Высоцкий оценил состояние здоровья вышедшего на свободу Ефремова

На днях вернувшийся домой из колонии Михаил Ефремов ведет максимально закрытый образ жизни. Он отказывается от общения с журналистами, поклонниками и даже коллегами по цеху. Актер общается лишь с несколькими старыми друзьями, которые поддерживали его, когда он находился в заключении.

Среди них – Никита Высоцкий. Именно он помог Михаилу добраться из колонии домой в Москву.

Геннадий Хазанов, встретив Никиту на премии «Шансон года», задал ему вопрос о самочувствии Ефремова.

«Чувствует хорошо, но могло быть и лучше. Главное, что на свободе, - ответил Высоцкий.

Как пишет «Московский Комсомолец», ранее местах сообщалось о том, что у Ефремова серьезно обострились хронические заболевания: астма и обструктивный бронхит, и появились проблемы с сердцем.

По поводу возвращения Ефремова к работе пока нет никакой конкретики. Сам он дал понять, что если и приступит к репетициям в театре или съемкам в кино, то точно не в ближайшее время. Сейчас он намерен сидеть дома и посещать ОВД для того, чтобы отмечаться согласно графику.