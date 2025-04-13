«Башкирский Хатико» на пепелище ждет погибшего в пожаре хозяина

Верный пёс, которого местные жители прозвали «башкирским Хатико», на пепелище дома под Уфой ждёт хозяина, погибшего в огне почти месяц назад. Об этом пишет пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

Инцидент произошел 24 марта. На территории садового некоммерческого товарищества сгорел одноэтажный дачный дом.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело пожилого мужчины, который, по предварительной информации, не успел выбраться из огня.

В ведомстве пояснили, что сотрудники неоднократно предпринимали попытки забрать собаку, однако она никого к себе не подпускала. Животное агрессивно реагирует на незнакомцев, но при этом не проявляет признаков агрессии к дачникам, которые приносят еду и воду.

По словам специалистов, подобное поведение у собак не редкость. Потеря хозяина может вызвать у питомца стресс и сильную привязанность к месту последнего контакта.

Волонтеры уже начали поиски кинолога, который сможет наладить контакт с псом и определить его дальнейшую судьбу, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что на территории клиники БГМУ несколько месяцев жил пес. Его хозяина увезли с инсультом в медицинское учреждение. Врачи не смогли спасти пожилого мужчину.

История Дика завершилась благополучно — в январе «уфимского Хатико» забрала молодая супружеская пара.