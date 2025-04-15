В Госдуме напомнили про длинные выходные

Майские праздники — отличная возможность отдохнуть, набраться сил и провести время с близкими, заявил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В 2025 году майские праздники подарят россиянам два периода продолжительных выходных, отметил парламентарий.

«Первая часть каникул, посвящённая Празднику Весны и Труда, продлится с 1 по 4 мая, охватывая период с четверга по воскресенье. Это позволит гражданам спланировать короткие поездки или посвятить время домашним делам. Вторая часть майских выходных будет приурочена ко Дню Победы и продлится с 8 по 11 мая. Четыре дня выходных дадут возможность принять участие в памятных мероприятиях, поздравить ветеранов и почтить память героев Великой Отечественной войны», — подчеркнул Чаплин.

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По словам парламентария, важно эти дни провести с пользой.

Он также напомнил, что 30 апреля станет сокращённым рабочим днём.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры, получающие выплаты в первой декаде месяца, получат пенсию раньше срока в связи с майскими праздниками.