Из-за состояния здоровья Ефремова забили тревогу

Актер Михаил Ефремов может страдать от посттравматического стрессового расстройства после условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщила психолог Светлана Герман.

Она рассказала об этом после появления актера на свободе. По словам психолога, Ефремов после пяти лет заключения может испытывать тревогу, страх, чувство растерянности. Кроме того, у Ефремова могут возникать панические атаки из-за того, что заключенные живут в условиях постоянной опасности.

«Даже несколько месяцев в заключении могут повлиять на человека, а пять лет — это срок, способный изменить личность глубоко и зачастую необратимо», — заявила психолог.

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Она также порекомендовала оказывать Ефремову необходимую поддержку с помощью профильного специалиста.