Вильфанд: снежный покров сохраняется на 80% территории России
На территории 80% России сохраняется снежный покров, заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
«Ещё на 80% территории страны снег лежит. Только на самом юге Урала, юге Западной Сибири, в Забайкальском крае, в Приморье, на юге Амурской области — вот здесь снега нет. И конечно, на южной половине европейской части страны», — сказал он Интерфаксу.
По словам синоптика, ни в одном регионе пока не установили высокий класс пожарной опасности.
Ранее Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю.
Также 12 апреля москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за снега.