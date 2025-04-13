Вильфанд: снежный покров сохраняется на 80% территории России

На территории 80% России сохраняется снежный покров, заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Ещё на 80% территории страны снег лежит. Только на самом юге Урала, юге Западной Сибири, в Забайкальском крае, в Приморье, на юге Амурской области — вот здесь снега нет. И конечно, на южной половине европейской части страны», — сказал он Интерфаксу.

По словам синоптика, ни в одном регионе пока не установили высокий класс пожарной опасности.

Ранее Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю.

Также 12 апреля москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за снега.