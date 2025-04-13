Фанаты Цоя ответили на порчу стены на Арбате перформансом

Фанаты Цоя ответили перформансом на порчу его стены на Арбате надписью о рэпере Паше Технике (настоящая фамилия Ивлев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Художник наклеил сверху граффити с Пашей Техником плакаты, где Цой показывает средний палец.

Надпись на стене Цоя в честь скончавшегося рэпера появилась 10 апреля, до похорон музыканта. По информации Mash, граффити нарисовали 10 апреля с 02:00 до 04:00. После к стене приставили наряд.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.