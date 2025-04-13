Новое парящее озеро обнаружили на камчатском вулкане

Ученые на Камчатке нашли на куполах вулкана Шивелуч новое парящее горячее озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что в центре водоема обнаружен бурлящий котел. Температура воды у бортов водоема составляется 52 градуса.

По слова ученых, в центральной части озера расположен бурлящий котел с высотой выбросов порядка 40 сантиметров. Кроме того, на поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка — предположительно состоит из серы и ее производных. Исследователи произвели отбор воды и голубой пленки для лабораторных анализов.

На Камчатке вулкан Безымянный в ночь на субботу, 12 апреля, выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров.