В России хотят маркировать игрушки по новому стандарту

В Госдуме и Роскачестве предлагают начать маркировать игрушки, которые не прошли социально-психологическую экспертизу в соответствии с новым национальным стандартом. Об этом пишет газета"Известия" со ссылкой на экспертов.

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Как рассказала эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", директор АНО "Мама в праве" Виктория Рашина, маркировка поможет сделать выбор как родителям, так и розничным сетям, которые занимаются реализацией детских товаров. Издание отмечает, что подготовленный в Роскачестве новый национальный стандарт маркировки предусматривает особые социально-психологические критерии, которым должны будут соответствовать игрушки. Перечень устанавливает, что детские игрушки не должны изображать сцены жестокости и насилия, а также побуждать детей к совершению антиобщественных действий.

Кроме того, игрушки не должны вызывать у детей страх или панику.

"При нарушении хотя бы одного из 10 критериев товар будет специальным образом маркирован", - отметила Рашина.

Как отмечает газета, с 1 июня 2025 года введенная система "Честный знак" будет обязательной для маркировки новых игрушек. В марте депутат Госдумы Алексей Говырин, который выступает от фракции "Единая Россия", направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах.

По словам парламентария, на коробках с такими игрушками стоит знак "4+", который означает, что подобная кукла предназначена для детей старше 4 лет. Однако подобная игрушка может нанести психологический вред ребенку, считает Говырин.