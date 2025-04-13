13 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя, а в мире — Международный день рон-н-ролла. Православные христиане в этот день празднуют Вербное воскресенье. День рождения отмечает Татьяна Навка. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 13 апреля — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

День мецената и благотворителя

Праздник в честь меценатов и благотворителей был Эрмитажа. Памятная дата посвящен всем, кто финансово способствует развитию науки и культуры. Самыми известными благотворителями в России Павел Третьяков, Савва Мамонтов и Савва Морозов. Они поддерживали молодых деятелей искусства, были попечителями в школахи и спонсировали учеников из бедных семей.

Праздники в мире

Всемирный день рок-н-ролла

Праздник в честь музыкального направления, объединившего афроамериканскую и европейскую культуры, Билла Хейли Rock Around The Clock. Композиция считается первой официально признанной песней в этом жанре.

Сингл увидел свет 12 апреля 1954 года, однако фанаты Билла Хейли считают, что он закончил работу над композицией глубокой ночью, так что праздник принято отмечать 13 числа.

Международный день благодарности растениям

День благодарности растениям учредили в начале XXI века, когда вопрос загрязнения окружающей среды встал наиболее остро. Праздник в честь растений призван напомнить людям о том, какую важную роль травы, кустарники и деревья играют в жизни планеты. Поэтому 13 апреля принято проводить мероприятия, посвященные защите окружающей среды, вопросам озеленения и сохранности разнообразия растений на Земле.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 апреля

День учителя в Эквадоре; Национальный день персикового коблера в США; Дeнь пaмяти жepтв Кaтыни в Польше.

Какой церковный праздник 13 апреля

Вход Господень в Иерусалим

Праздник отмечают за неделю до наступления Пасхи. Согласно писанию, весной 30 года от Рождества Христова в Иерусалим стекались паломники со всей страны, чтобы отметить Песах — главный религиозный праздник иудеев. В это же время в Иерусалим направлялся Иисус вместе со своими последователями. К тому моменту по городу уже разошлась весть о воскрешении Лазаря — одном из чудес, явленных Христом. Так Иисус приобрел большую популярность в народе: на входе в Иерусалим его встречали как царя — бросали под ноги пальмовые ветви и свою одежду, крича «Осанна!», то есть «Спаси нас» — многие думали, что Господь пришел положить конец римской оккупации, самолично став царем.

Для верующих это праздник праздник победы Христа над теми, кто считал его лжемессией. Войдя в Иерусалим, Христос явил людям свое царское достоинство, принимая всеобщее поклонение. При этом Мессия обозначил неземную природу своего царства и мирное установление власти, въехав в город на осле без оружия под добровольное ликование народа. Однако Вербное Воскресенье — это торжество с долей грусти, ведь оно открывает Страстную неделю и по сути является входом в период страданий, кульминацию Великого поста.

Приметы на 13 апреля

Облака прозрачные — к безветренной, но дождливой погоде; Если утром 13 апреля пошел дождь, то лето будет пасмурным; Если день 13 апреля солнечный — теплая погода продлится еще долго; Если в этот день на небе появилась молния без грозы — лето будет сухим.

Кто родился 13 апреля

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года. Был телеведущим различных телепередач и ток-шоу: «Шнур вокруг света», «Ленинградский фронт», «Окопная жизнь», «История российского шоу-бизнеса». С 2020 по 2022 год Шнуров был генеральным продюсером телеканала RTVI.

Американский актер Рон Перлман родился 13 апреля 1950 года. Известность ему принесли роли в фильмах: «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия». Он также является актером озвучания популярных мультсериалов: «Бэтмен», «Новые приключения Бэтмена», «Смертельная битва» и других.

Кто еще родился 13 апреля

Татьяна Навка (50 лет) — олимпийская чемпионка по фигурному катанию; Ренат Агзамов (44 года) — российский кондитер и телеведущий; Михаил Шуфутинский (77 лет) — советский и российский певец–шансонье.