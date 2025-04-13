Самолет из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержали почти на сутки

Рейс египетской авиакомпании из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, который должен был отправиться минувшей ночью, задержан до 02:50 понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Должен был улететь 13 апреля в 03:30, отложен до 14 апреля до 02:50. Причина задержки - позднее прибытие самолета. Пассажиры оповещены, предложено заселение в гостиницу, желающие заселены", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах аэропорта, по предварительным данным, на рейсе должно быть около 160 пассажиров.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.