На башне "Лахта-центра" зажгли подсветку в цветах Млечного Пути

Особая праздничная подсветка будет включена до утра на высочайшем в Европе небоскребе "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге по случаю Дня космонавтики. Об этом сообщили на официальной странице общественно-делового комплекса во "ВКонтакте".

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"Лахта-центр поздравляет с Днем космонавтики. 12 апреля с 20:00 до 6:00 утра 13 апреля на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка", - говорится в сообщении.

Как рассказали в администрации небоскреба, новый сценарий подсветки получил название "Млечный Путь" - в честь галактики, в которой находится планета Земля. Инженер команды "Лахта-центра" Рустам Кондик создал иллюминацию, вдохновившись ночным видом Млечного Пути в горах Сибири. По задумке Кондика, световые переливы характерных фиолетовых и голубых оттенков отражают непрерывное движение космических объектов нашей галактики.