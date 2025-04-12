В Москву прибыла вторая группа освобожденных в Тунисе россиян

В аэропорту Домодедово приземлился самолет со второй группой россиян, освобожденных в Тунисе. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Как уточняется, речь идет о трех гражданах России.

Накануне посольство РФ в Тунисе подтвердило освобождение 11 россиян, которые были задержаны прошлой осенью. Первая группа из пяти человек прилетела в Шереметьево 12 апреля. Рейс прибыл из Стамбула. Россияне были в приподнятом настроении, несмотря на то, что были одеты не по погоде — в кофты и шлепанцы.

Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября. Они были задержаны властями после поездки в приграничный поселок, где планировали посетить исторические памятники. Вскоре появилась информация, что граждане РФ побывали на западной границе страны, в районе, который находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики.

В январе выяснилось, что основанием для задержания 11 российских граждан послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. В марте доступ к задержанным оказался серьезно затруднен, а сведений об их состоянии практически не было. По словам родственников, визиты к ним были невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания.