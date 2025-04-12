В Бразилии открылся экспедиционно-туристический центр Русского географического общества

11 апреля в историческом особняке в Салвадоре состоялось торжественное открытие Экспедиционно-туристического центра Русского географического общества в Бразилии. Первый центр РГО создан на базе Фонда Алейшо Белова, он станет важным элементом укрепления российско-бразильских отношений, популяризации географического, исторического и культурного наследия России, а также продвижения туристических возможностей нашей страны.

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Проект по созданию центров РГО экспедиционно-туристической направленности был инициирован в 2024 году. На первый план вышли перспективные международные локации и географические общества мира, заинтересованные в продвижении туристской и экспедиционной деятельности, в том числе партнерства в создании трансграничных и международных туристических маршрутов и переосмыслении позитивного опыта межстрановых комплексных экспедиций.

В задачи Экспедиционно-туристического центра РГО в Бразилии будет входить организация участия иностранных граждан и соотечественников в научных, экспедиционных и туристических проектах РГО. Кроме того, в планах центра — проведение совместных мероприятий с научными и образовательными учреждениями Бразилии. Посетители смогут познакомиться с уникальными экспонатами, включая работы финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна» и редкие карты из Научного архива РГО в Санкт-Петербурге.

Андрей Петров, генеральный консул Российской Федерации в Рио-де-Жанейро:

«Открытие усилиями РГО и всех энтузиастов Центра — это не только новый шаг в развитии и дальнейшем укреплении двусторонних отношений между Россией и Бразилией, но и еще один кирпичик в архитектуре БРИКС. В этом направлении сначала выстраивается взаимодействие с одной страной БРИКС (Бразилия), затем к ней подключаются другие такие же структуры (Индия) — так развивается внутрибриксовская кооперация. Далее к процессу присоединяются центры в странах вне объединения (Чили, Перу). В итоге получается международная сеть, действующая на принципах объединения».

Артём Манукян, Вице-президент РГО:

«Открытие первого Экспедиционно-туристического центра РГО — продолжение развития проектов и смыслов Общества за пределами России. Постоянно действующий центр обеспечивает качественно новый уровень долгосрочного взаимодействия, который позволяет организовывать совместные экспедиции, развивать туристические маршруты, в первую очередь с научно-составляющим компонентом. Формат центра обеспечивает запуск международных экспедиционно-туристических инициатив. Примером такого партнерства стала организация международной парусной кругосветной экспедиции, которая стартует в первый день работы центра и пройдет в том числе по трассе Северного морского пути. Важнейшим импульсом для подобных проектов стало учреждение Дня географа стран БРИКС, инициированное Президентом России, Председателем Попечительского совета РГО Владимиром Путиным в 2024 году».

Алейшо Белов, кругосветный путешественник, инженер, писатель, основатель Фонда Алейшо Белова:

«Я давний друг России и активно развиваю совместные проекты и экспедиции. Здесь, в Салвадоре, есть два знаковых места — Морской музей и Фонд Алейшо Белова в центре города. И теперь для меня большая честь открыть там первый зарубежный Экспедиционно-туристический центр РГО, который начнет работу с кругосветного путешествия. Я не раз совершал такие плавания в одиночку, но теперь иду в команде с российскими исследователями — это особенный опыт. И я рад разделить его с моим другом, опытным яхтсменом и кругосветным путешественником, представителем Омского отделения РГО Сергеем Щербаковым».

Внутри Экспедиционно-туристического центра находится приемная, украшенная работами финалистов фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Здесь будут проводиться тематические встречи, организовываться увлекательные лекции, кинопоказы, а также в скором времени можно будет увидеть копии карт из Научного архива РГО.

Особое внимание в программе открытия было уделено старту масштабной международной парусной экспедиции «Братство — 2025–2026». Этот проект приурочен к нескольким важным датам: 180-летию Русского географического общества, 200-летию российско-бразильских дипломатических отношений, 80-летию Победы во Второй мировой войне и 20-летию стратегического партнерства наших стран. На старт выходит совместный российско-бразильский экипаж вместе с основателем Фонда Алейшо Беловым.

Экспедиционный маршрут пройдет по Северному морскому пути, с заходом в ключевые точки трассы: Мурманск, Диксон, Тикси, остров Беннетта, Певек, Петропавловск-Камчатский. А также охватит крайние географические точки континентов: мыс Челюскин на севере, мыс Горн на юге и мыс Дежнева на востоке. По плану экспедиция стартует 12 апреля 2025 года из парусного порта Салвадора и завершится через 10 месяцев. Этот амбициозный проект станет символом дружбы и сотрудничества между Россией и Бразилией, открывая новые перспективы для совместных исследований и культурного обмена.

Открытие центра и начало экспедиции знаменуют новый этап в развитии международного сотрудничества, подчеркивая важность диалога культур и совместного изучения уникальных природных объектов нашей планеты.

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