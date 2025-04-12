Принц Гарри назвал причину, по которой его лишили охраны

Принц Гарри заявил, что королевская семья постоянно оказывает давление на него и на его супругу с тем, чтобы вернуть их в Великобританию. В частности, добавил он, его и Меган Маркл лишили охраны, пишет The Guardian.

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По данным газеты, на этой неделе принц был на слушаниях Апелляционного суда в Лондоне по делу о снижении уровня полицейской охраны во время пребывания в Великобритании после его отказа от исполнения королевских обязанностей и отъезда в США.

Гарри заметил на заседании, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британских спецслужб, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей.

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Принц пояснил, что рассматривает отстранение охраны как «попытку заставить их [его и супругу] вернуться в Великобританию, вести общественную жизнь».

По его словам, он «истощен» длительной судебной тяжбой за восстановление своей защиты со стороны полиции. Он добавил, что желает вернуть прошлый уровень охраны и готов лично это финансировать.