Россиянам назвали сроки  прихода новой волны холода

Следующая волна похолодания придет в центр европейской части России в конце апреля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, в ближайшие дни за погоду в центре Европейской России начнёт отвечать гребень антициклона. В воскресенье днём, 13 апреля, он прекратит осадки, уменьшит количество и плотность облаков и повысит температуру до +8…+10°, пояснил метеоролог.

В ночь на понедельник в ряде районов столичного региона температура опустится до слабых заморозков, а днём показания термометров вернутся в норму, достигнув +11…+13°.

Синоптик отметил, что до конца следующей недели ожидается преимущественно солнечная, сухая погода.

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По предварительным прогнозам, следующая холодная волна придёт в центральные области европейской части страны в последней пятидневке апреля, констатировал Леус.

Ранее главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова сообщила, что прогноз на теплый апрель не сбылся из-за появления южного циклона, принесшего холодный воздух и снег.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, в свою очередь, что снег в столице сойдет не раньше Пасхи, 20 апреля.