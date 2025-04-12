Шнуров прокомментировал запрет на мат в России

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает бесперспективной идею запретить мат в России. Он готов оплачивать штрафы, чтобы говорить на родном языке «в полной его версии», сообщает ТАСС.

Солист прокомментировал инициативу, возникшую в Госдуме, где предложили увеличить штраф за нецензурную лексику до 10 тысяч рублей.

Шнуров заявил, что «борьба за самостоятельную русскую культуру почему-то у нас обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык».

«Чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, я готов платить. Платить за то, чтобы говорить на родном мне языке в полной его версии», — сказал певец.

Он считает, что попытки запретить подобные русские слова являются «бесполезной и самонадеянной глупостью». С ними наши предки «выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы».

По статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нецензурная брань в общественном месте наказывается штрафом от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административным арестом на 15 суток.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко рассказал о планах изменить КоАП, увеличив штраф за матерщину в публичных местах и интернете до 10 тысяч рублей. Предложение хотят рассмотреть на межфракционной комиссии по защите русского языка.