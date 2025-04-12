В России захотели ввести госпошлину в размере 100 тысяч рублей за развод

Для сокращения числа разводов в России следует увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а также увеличить госпошлину до 100 тысяч рублей, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее психолог Александра Метальникова отметила, что сохранять брак стоит в том случае, если в паре царит уважение, есть общие смыслы и радость от совместной жизни.

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100. Тогда будет эмоциональных решений меньше. Все-таки за три месяца они одумаются», — отметил Милонов.

По его мнению, также необходимо сделать необходимым посещение психолога, проведение «какой-нибудь терапии». В этом случае, пояснил он, супруги поймут, что развод — не выход.

Парламентарий пояснил также, что объявления российских знаменитостей о расставании или разводе создают негативный фон в обществе, показывают, что развод якобы является нормой.