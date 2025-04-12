Недавно дончане смогли наблюдать работу специалистов путевого хозяйства и энергетики ДНР, которые приступили к восстановлению контактных электросетей на Донецком железнодорожном вокзале. И это вселило в людей надежду на возобновление движения пассажирских поездов, которые свяжут столицу шахтерского региона с другими субъектами РФ. Но чего же стоит ожидать дончанам?

С мая 2014 года железнодорожный вокзал Донецка не раз подвергался массированным обстрелам ВСУ. Так, во время атаки вертолетов на аэропорт на транзитном вокзале погиб работник парковки. В августе того же года на территории вокзала взорвались порядка десяти мин, повредив платформы и пути, багажное отделение и большой зал для пассажиров. Последний поезд с вокзала отправлялся в конце октября 2014 года.

И вот, спустя восемь долгих лет власти республики заявили о том, что к 2025 году в ДНР пройдет масштабное восстановление транспортной инфраструктуры, в том числе и железнодорожного сообщения с остальными регионами РФ. По информации руководителя региона, на январь текущего года работы по восстановлению идут полным ходом и возобновления полноценного движения поездов стоит ожидать, как только позволит обстановка в республике.

Стоит отметить, что специалистам приходится восстанавливать не только поврежденные обстрелами станции, контактные линии и железнодорожное полотно. Сам по себе распад железной дороги Украины начался еще в 2014 году. Сначала прекратилось сообщение с Крымом, а после Донецкая железная дорога была разделена линией фронта. В наследство от Украины освобожденным регионам достались руины, не знавшие ремонтов десятилетиями. Перед железнодорожниками была поставлена трудная задача – восстановить, а на некоторых участках и вовсе построить все с нуля.

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К началу 2024 года были объединены железные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На сегодняшний день разработан пятилетний план восстановления ключевых железнодорожных узлов, таких как Дебальцево, Ясиноватая, Иловайск и Волноваха.

В том же 2023 году на полях Петербургского международного экономического форума было объявлено и о строительстве новой железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Акимовку и Джанкой. И уже осенью стартовали работы на земле. Стоит отметить, что по сей день информации о ходе этих работ очень мало. Это обусловлено военной обстановкой в исторических регионах и высокой опасностью обстрелов и подрывов со стороны противника.

Порадовал новостями о запуске пассажирского сообщения дончан и зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В своем интервью «Известиям» он рассказал о ходе ремонтно-восстановительных работ. Поезда, по словам зампреда, уже готовы отправиться из исторических регионов в Крым, Москву и Санкт-Петербург. Единственной веской причиной, по которой запуск сообщения откладывается на неопределенный срок, остается возможность диверсий со стороны Украины.