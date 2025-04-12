В Совфеде предложили запретить программу «Беременна в 16»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина выступила с предложением запретить в России телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16».

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Лазуткина заявила, что такие передачи способствуют нормализации подростковой беременности, при этом, по ее мнению, 16-летняя девушка «вряд ли сможет воспитать достойного гражданина». Ее позицию поддержала глава комитета по социальной политике Елена Перминова.

— У нас официально идет программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу. Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки, — цитирует сенатора газета «Ведомости».

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила, что поощрять несовершеннолетних девушек в вопросе рождения детей в школьном возрасте не стоит. Милонов также заявлял, что введение в регионе выплаты для беременных школьниц — это удивительная глупость.

Демограф Юрий Крупнов также оценил решение. По его мнению, речь идет о социальной поддержке, а не о стимулировании рождаемости.

Общественник Виталий Крупин считает, что школьницы имеют право на такую помощь от государства, однако важно объяснить детям и их родителям, что мера направлена не на стимулирование ранней беременности, а нацелена на сохранение психического и физического здоровья девушек.