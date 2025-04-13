Песков рассказал, что Навка зарабатывает больше него

ТАССиещё 5

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зарабатывает меньше своей супруги - фигуристки и организатора ледовых шоу Татьяны Навки.

Он сам рассказал об этом в документальном фильме Первого канала "Она", вышедшем в эфир к 50-летию спортсменки.

"Да, конечно", - ответил Песков на вопрос, больше ли, чем у него, жалованье Навки. "Хотя у нас очень хорошая зарплата", - добавил он. В то же время фигуристка отмечает, что Песков иронизирует над разницей в доходах, говоря, что "за Навкин счет живет".

Десять лет семейной жизни, отметил Песков, наложили свой отпечаток на привычки и взгляды пары.

"Хочешь - не хочешь, но, живя со мной, она тоже начала новости смотреть, - поделился пресс-секретарь главы государства. - Раньше она этого не делала вообще".

В результате, поделился представитель Кремля, Навка стала "патриот во второй степени" (в квадрате), который "со всей пролетарской жесткостью" указывает Пескову на недостаточную, по ее мнению, защиту президента России.

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