Симоньян словами «посмеялись от души» ответила на санкции Зеленского

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала санкции президента Украины Владимира Зеленского против сотрудников канала. Она раскрыла их реакцию в своем Telegram.

«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — написала Симоньян, объявив им «отдельную благодарность за блестящую работу».

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Она отметила, что сотрудники «России сегодня» и RT своими глазами видят, что происходит на Украине, и Зеленскому это не нравится.

Ранее стало известно, что Зеленский принял решение о вводе санкций против российских СМИ. В список попали 18 медиа и 71 физическое лицо. Среди СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super) и информационное агентство News Front.