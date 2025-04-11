В Петербурге до 2035 года откроют 16 новых станций метро

Газета.Ru

Власти Санкт-Петербурга представили масштабный план развития городской транспортной инфраструктуры до 2035 года, ключевым элементом которого станет строительство шестнадцати новых станций метрополитена. Об этом сообщает администрация города.

В Петербурге пообещали построить 16 новых станций метро до 2035 года
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Эта инициатива направлена на улучшение транспортной доступности и решение проблем, связанных с растущей численностью населения и увеличением транспортной нагрузки.

Особо подчеркивается необходимость ускоренного строительства новых станций метро в густонаселенных районах и районах с высокой концентрацией рабочих мест, а также сооружение новых электродепо и дополнительных выходов со станций.

Проект предусматривает создание высокоскоростного транспортного коридора, связывающего аэропорт Пулково с центром города и крупными железнодорожными вокзалами.

Кроме того, планируется продолжение строительства красной линии метрополитена до выставочного центра «Экспофорум», а также проектирование и строительство новых линий метро.

В конце марта в Санкт-Петербурге здание с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская» сменило владельца.

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