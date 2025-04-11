В Петербурге пообещали построить 16 новых станций метро до 2035 года

Власти Санкт-Петербурга представили масштабный план развития городской транспортной инфраструктуры до 2035 года, ключевым элементом которого станет строительство шестнадцати новых станций метрополитена. Об этом сообщает администрация города.

Эта инициатива направлена на улучшение транспортной доступности и решение проблем, связанных с растущей численностью населения и увеличением транспортной нагрузки.

Особо подчеркивается необходимость ускоренного строительства новых станций метро в густонаселенных районах и районах с высокой концентрацией рабочих мест, а также сооружение новых электродепо и дополнительных выходов со станций.

Проект предусматривает создание высокоскоростного транспортного коридора, связывающего аэропорт Пулково с центром города и крупными железнодорожными вокзалами.

Кроме того, планируется продолжение строительства красной линии метрополитена до выставочного центра «Экспофорум», а также проектирование и строительство новых линий метро.

В конце марта в Санкт-Петербурге здание с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская» сменило владельца.