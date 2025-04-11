Жители ЖК в Нижнем Новгороде нашли у себя во дворе пьяных птиц

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Жители ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде обнаружили у себя во дворе пьяных свиристелей, они собрали их в коробку и отнесли в лес. Об этом сообщает Baza.

По информации канала, свиристели наелись забродивших ягод и попадали без сознания на землю во дворе жилого комплекса. Обнаружившие их жильцы ЖК решили собрать пьяных птичек в коробку, которую затем отнесли в лес, где им предстоит прийти в себя.

Стоит отметить, что данная ситуация происходит в Нижнем Новгороде каждый год. На этот раз «пьянка» птиц началась в середине апреля.