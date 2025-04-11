Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отметить Песах в Петербурге
Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отметить начало Песаха в Петербурге.
Об этом рассказала пресс-секретарь Большой хоральной синагоги города Анна Бродоцкая.
«За приглашение поблагодарил», — отметила она в беседе с РИА Новости.
В еврейской общине в Санкт-Петербурге Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино. Также он успел посетить Исаакиевский собор.
Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа проходит в здании петербургской Президентской библиотеки.
В начале российский лидер поприветствовал американского спецпосланника на английском языке. Уиткофф же поблагодарил Путина за уделённое время.
Рядом с ними во время их встречи в Санкт-Петербурге находился глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.