Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отметить Песах в Петербурге

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Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отметить начало Песаха в Петербурге.

Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отметить Песах в Петербурге
© globallookpress.com

Об этом рассказала пресс-секретарь Большой хоральной синагоги города Анна Бродоцкая.

«За приглашение поблагодарил», — отметила она в беседе с РИА Новости.

В еврейской общине в Санкт-Петербурге Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино. Также он успел посетить Исаакиевский собор.

Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа проходит в здании петербургской Президентской библиотеки.

В начале российский лидер поприветствовал американского спецпосланника на английском языке. Уиткофф же поблагодарил Путина за уделённое время.

Рядом с ними во время их встречи в Санкт-Петербурге находился глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

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