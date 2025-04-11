Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив него бывшего главу МИД РФ Андрея Козырева*, критика Николая Эппле*, экс-аналитика ФСИН Анну Каретникову* и украинскую журналистку Дарью Счастливую*. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Каретникову, Счастливую и Козырева обвинили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

«Эппле принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в тексте.

Кроме того в реестр иноагентов попало общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.

*признан иноагентом на территории РФ