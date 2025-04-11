Подведены итоги трека «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады

В Москве наградили победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по искусственному интеллекту (AI) — совместному профилю НТО и Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Экспертную поддержку оказали специалисты в области искусственного интеллекта из Sber AI и центр «Амурский тигр».

© Пресс-служба Благотворительного фонда «Вклад в будущее»

В этом сезоне заявки на участие в профиле подали 7,5 тысяч учеников 8-11 классов из 87 регионов России и других стран: Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии и Узбекистана. AI-трек стал самым популярным из 32 профилей олимпиады. В финал вышли 94 старшеклассника. Больше всего финалистов — из Москвы (20 человек), Новосибирской области (15) и Санкт-Петербурга (9). В этом году финалисты решали задачи от Sber AI и центра «Амурский тигр» по разработке моделей компьютерного зрения для мониторинга популяции краснокнижного амурского тигра. В индивидуальном зачёте победили 7 школьников, а призёрами стали 16 ребят.

Успехи в олимпиаде помогут ребятам попасть в ведущие вузы страны. Лучшие поступят в профильные вузы без вступительных экзаменов или получат 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Также ребят пригласят на стажировку в Сбер и компании-партнеры по направлению «Машинное обучение», где они смогут узнать о возможностях AI-сервисов GigaChat и Kandinsky, которыми пользуются миллионы людей.

«Ребята, присутствующие на сегодняшнем награждении, — победители. Вы прошли колоссальный отбор, и я поздравляю вас с этим! Сегодня без искусственного интеллекта не может развиваться ни одна профессия. Вам выпала уникальная возможность — переизобрести мир и осуществить новую технологическую революцию, кардинально более мощную, чем все предыдущие. Такой возможности не было ни у одного поколения до вас. Это самое увлекательное путешествие, которое только можно представить. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь в развитии. Постоянное саморазвитие и самоактуализация — вот идеальное целевое состояние, и я желаю вам всегда в нем находиться», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В групповом зачете победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тысяч до 650 тысяч рублей. Общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» в этом году составил 4 миллиона рублей.

Дополнительно Сбер учредил пять специальных номинаций: ML Lady (лучший результат среди девочек), «Дело не в возрасте» (самый юный участник), «Лучшее решение предметного тура» (лучший результат по информатике и математике), «С ИИ на ты» (за участие в профиле не первый год), «Уверенная стабильность» (за наименьшую разницу между публичным и приватным рейтингом). Победители в них получили умные колонки SberBoom Home и умные ночники Sber.

«Поздравляю вас с тем, что вы дошли до финала и стойко выдержали все испытания. Высшая школа экономики не первый год стремится привлечь к участию в профиле "Искусственный интеллект" НТО таких талантливых российских школьников, как вы: увлечённых, целеустремлённых, готовых к любым вызовам. Развитие этой сферы стратегически важно для страны, поэтому вовлечение молодёжи в углублённое изучение ИИ ещё со школьной скамьи — серьезный государственный вопрос. Очень важно, что в финале вам пришлось решать практическую инженерную задачу, связанную с сохранением природы. Это не только готовит вас к будущей профессиональной жизни, но и дает понять, что амбициозные цели, которые вы перед собой будете ставить, должны быть и социально значимыми. Желаю вам дальнейших успехов и верю, что кого-то из вас в будущем увижу в стенах Вышки уже как наших студентов», — сказал ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов.

Состязания проводятся шестой год подряд. За это время их участниками стали 35 тыс. ребят из разных стран. В разные годы они совершенствовали языковые модели, автоматизировали анализ визуальных данных, создавали алгоритмы поиска новых лекарств.