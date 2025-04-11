Спецпосланник Трампа побывал в Большой Хоральной синагоге Петербурга

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в рамках своего визита Санкт-Петербург побывал в Большой Хоральной синагоге. Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщили в пресс-службе синагоги.

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Кроме того, американец встретился с главным раввином и главой еврейской общины. В качестве подарка Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино, передает РИА Новости.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретился с Уиткоффом.

Незадолго до этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американцем в Санкт-Петербурге. Глава РФПИ со специальным посланником президента США уехали в кортеже от гостиницы. При этом Дмитриев и Уиткофф уже встречались в Белом доме. О чем договорились стороны и что обсуждалось на прошедших в Штатах встречах — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американский дипломат прилетел в Россию.