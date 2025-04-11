Мизулину проверят на вымогательство из-за обвинений бывшей жены Паши Техника

Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину проверят на предмет противоправных действий и вымогательств из-за обвинений бывшей жены Паши Техника. Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

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В Госдуме допускают, что ее вопросы к рэперу были решены неформально. С такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер парламента Владислав Даванков. Бывшая жена Техника Ева Карицкая заявила, что деятельность рэпера вызывала вопросы у главы Лиги безопасного интернета, которые потом «решили» в неформальном обсуждении.

В декабре 2023 года Мизулина отправляла запрос в МВД с просьбой проверить работу Техника на пропаганду запрещенных веществ и пропаганду деструктивного контента — но после проверки дела не возбуждались.

«Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого», — говорится в обращении.

В апреле бывшая жена Техника также заявила, что рэпера можно было спасти. Карицкая рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

По словам Карицкой, она вместе с близкими Техника предлагала взять риски на себя и перевести Техника самостоятельно в другую клинику, которая находилась в трех минутах. Врачи отказали им, сославшись на позднее время, 5 часов вечера. На следующий день рэперу стало хуже.