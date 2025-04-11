Мизулину проверят на вымогательство из-за обвинений бывшей жены Паши Техника

Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину проверят на предмет противоправных действий из-за обвинений бывшей жены Паши Техника. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

В Госдуме допускают, что ее вопросы к рэперу были решены неформально. С такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер парламента Владислав Даванков.

В 2023 году директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на Пашу Техника. По ее мнению, рэпер занимался пропагандой запрещенных веществ и рекламировал способы покупки наркотиков. Бывшая жена Техника Ева Карицкая заявила, что деятельность рэпера вызывала вопросы у главы «Лиги безопасного интернета», которые потом «решили» в неформальном обсуждении.

5 апреля музыкант скончался в Таиланде, после чего его бывшая жена Ева Карицкая поинтересовалась у Мизулиной, каким образом был урегулирован ее конфликт с Пашей Техником, а также посоветовала главе «Лиги безопасного интернета» прекратить «хайпиться» на смерти рэпера.

В свою очередь Владислав Даванков обратил внимание на то, что после своего заявления в МВД Екатерина Мизулина больше не инициировала проверки и не высказывалась публично о деятельности Паши Техника, «несмотря на многочисленные поводы для этого». Что, по мнению парламентария, нехарактерно для нее.

Даванков подчеркнул, что вызывает интерес то, почему именно в случае с Пашей Техником Екатерина Мизулина ограничилась лишь одним обращением.

«Прошу (…) поручить провести проверку деятельности Екатерины Мизулиной по данному и другим аналогичным случаям на предмет возможного наличия признаков противоправных действий», - говорится в заявлении.

Ранее Мизулина опубликовала ролик, в котором рассказала, что Карицкая якобы заявила о своем знакомстве с ней, назвав это «враньем». Она также отметила, что ей «не нравится убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью».