В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута

Все пляжи Крыма удалось полностью очистить от мазута. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, передает РИА Новости.

Как уточнил Аксенов, незначительные выбросы не отразятся на проведении курортного сезона. Он назвал обстановку в регионе «спокойной». Глава республики также отметил, что в 2025 году в Крыму планируется запустить 340 пляжных зон. На некоторых из них в настоящее время проводится ремонт.

Напомним, что 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Это случилось в районе Керченского пролива. Погибшим числится один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Черноморское побережье Краснодарского края, а также территории Кубани и Крыма пострадали от загрязнения. В связи с этим в этих регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. По информации, предоставленной в начале апреля главой Росприроднадзора, общая сумма требований, предъявленных владельцам затонувших танкеров, составила почти 85 миллиардов рублей.