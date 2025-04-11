В Госдуму внесен проект о геномной регистрации мигрантов

Мигрантов, прибывающих в Россию для получения патента на трудовую деятельность, предложили обязать проходить геномную регистрацию. Такой законопроект был внесен в Госдуму.

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Авторы - депутаты Заксобрания Ленинградской области - отметили, что выдворенные из России иностранцы часто пытаются снова въехать в страну по поддельным или чужим документам. Геномная регистрация, по их мнению, позволит однозначно идентифицировать мигрантов даже при изменении персональных данных.

Кроме того, нововведение поможет повысить раскрываемость преступлений прошлых лет, так как многие уголовные дела остаются нераскрытыми из-за отсутствия достоверных данных о личности подозреваемых. Создание базы генетических данных позволит силовикам быстро идентифицировать фигурантов, особенно если сбежавшие из России преступники попытаются вернуться.

Согласно действующему законодательству, трудовые мигранты обязаны проходить медицинское освидетельствование, и авторы инициативы предлагают дополнить его сдачей биологического материала для обязательной государственной геномной регистрации. Все расходы понесет сам иностранец.

Законопроект предусматривает, что мигрант должен пройти геномную регистрацию в течение одного месяца с момента въезда в Россию. Если поправки будут приняты, они вступят в силу через 90 дней после официального опубликования.