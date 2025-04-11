Корейская литература завоевывает детские сердца

Шеф-редактор тематической вертикали «Родители и дети» портала «Рамблер» рассказала, почему книги этой страны стали хитами в России

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10 апреля 2025 года в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction состоялся тематический лекторий, посвящённый популярности корейской литературы у российских детей. Мероприятие прошло при активном участии экспертов и вызвало живой интерес у читателей. Модератором дискуссии выступила Наталья Буланова, шеф-редактор тематической вертикали «Родители и дети» портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co).

Обсуждение началось с презентации двух книжных серий для детей от издательства «Махаон» – «Кот Камням. Помощник с лапками» и «Ида Ха, девочка-детектив».

Наталья Буланова, шеф-редактор тематической вертикали «Родители и дети» портала «Рамблер»: «Сначала российские дети и подростки полюбили корейскую музыку и кинематограф, теперь пришла пора корейской литературы. Такие проекты важны, поскольку помогают привить новому поколению любовь к чтению. Думаю, что детская литература из Южной Кореи привлечёт как тех, кто не увлекался книгами ранее, но интересуется культурным феноменом “корейской волны”, так и опытных читателей».

В завершении программы гости приняли участие в интерактивном уроке: дети и взрослые освоили базовые фразы на корейском, а весёлые игры помогли закрепить новые знания.

Non/fiction – международная ярмарка интеллектуальной литературы, событие для любителей чтения и поклонников качественной литературы.