Рыдающая мать Техника, толпы фанатов: скорбные фото с прощания

11 апреля в Москве проходят похороны Паши Техника. В полдень в храме Петра и Павла в районе Лефортово началась церемония прощания с рэпером. Его погребение пройдет на Николо-Архангельском кладбище.

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в больнице Пхукета 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Тело рэпера доставили в Москву 9 апреля. Паша Техник уже был на грани жизни и смерти в 2022 году, тогда врачам удалось его спасти.

Тело покойного лежит в гробу белого цвета, в храме рядом с ним стоят плачущая мать, близкие, друзья и родственники. Трогательную речь произнес сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.