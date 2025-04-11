Рыдающая мать Техника, толпы фанатов: скорбные фото с прощания

News.ru
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Прощание с Пашей Техником в церкви
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Прощание с Пашей Техником в церкви 
© NEWS.ru
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая у гроба
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Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая у гроба 
© NEWS.ru
Друг Паши Техника Лука Сафонов
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Друг Паши Техника Лука Сафонов 
© Наталья Шатохина/NEWS.ru
Белый гроб Паши Техника
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Белый гроб Паши Техника 
© NEWS.ru

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Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником
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Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником 
© NEWS.ru
Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником
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Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником 
© NEWS.ru
Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником
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Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником 
© NEWS.ru
Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником
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Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником 
© NEWS.ru
Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником
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Обстановка у храма, где пройдет прощание с Пашей Техником 
© NEWS.ru

11 апреля в Москве проходят похороны Паши Техника. В полдень в храме Петра и Павла в районе Лефортово началась церемония прощания с рэпером. Его погребение пройдет на Николо-Архангельском кладбище.

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в больнице Пхукета 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Тело рэпера доставили в Москву 9 апреля. Паша Техник уже был на грани жизни и смерти в 2022 году, тогда врачам удалось его спасти.

Тело покойного лежит в гробу белого цвета, в храме рядом с ним стоят плачущая мать, близкие, друзья и родственники. Трогательную речь произнес сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.

«Он очень хотел излечиться, но, к сожалению, окружение не позволяло это сделать», — подчеркнул он.
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