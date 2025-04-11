Россиянин в 64 года второй раз ушел на СВО

Житель села Карай-Салтыково Инжавинского района Тамбовской области Михаил Хахаев в 64 года второй раз ушел на СВО добровольцем. Об этом сообщает издание "Инжавинский вестник".

© Московский Комсомолец

Офицер закончил Рязанское военное училище и принимал участие еще в боевых действиях в Афганистане. После начала специальной военной операции он решил заключить контракт с Минобороны. Но на СВО попал не сразу. Из-за возраста Михаилу Хахаеву пришлось доказывать, что здоровье и физическая подготовка позволяют встать в строй.

В сообщении говорится, что после заключения контракта он был направлен в отряд ветеранов боевых действий. После возвращения домой вытерпел несколько месяцев и объявил родным, что снова уходит на СВО.

Супруга пыталась отговорить мужа, но он сказал, что это бесповоротное решение. Сейчас Михаил Хахаев выполняет задачи в составе добровольческого отряда «БАРС-10» на Запорожском направлении.