В Петербурге начался сезон разведенных мостов

В Северной столице стартовал сезон уникальных ночных шоу для петербуржцев и гостей города - разводки мостов.

© Российская Газета

В этом году изменился график, по которому будут разводить Биржевой и Дворцовый мосты, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Биржевой мост теперь станет поднимать пролеты два раза за одну ночь: с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55. Благодаря изменениям его режим будет совпадать с расписанием Тучкова моста, а это очень удобно для тех, кто ночью передвигается по городу на машине.

Дворцовый мост, как обычно, будут разводить первым, но теперь его "выступление" начинается в 01.10.

График разводки остальных переправ города в этом сезоне остается прежним. Его можно найти на ресурсах "Мостотреста" и в приложении "Мосты Петербурга". Там же завораживающее действо транслируется в режиме онлайн.

Сверяться с графиком важно, так как иногда разводку отменяют. Например, пролеты останутся на месте в праздничные ночи на 2 мая, 13 июня и 5 ноября, а также при сильном ветре, паводке и других проявлениях экстремальной погоды.

Предполагается, что сезон разводки переправ через Неву продлится до 30 ноября, через Большую Невку - до 15 ноября.