Россиянам назвали выгодный способ увеличить число выходных в майские

Чтобы увеличить количество выходных в майские праздники, можно воспользоваться трёхдневным отпуском с 28 по 30 апреля. В этом случае сотрудник будет отдыхать девять дней подряд — с 26 апреля по 4 мая. Об этом в беседе с RT рассказала Юлия Санина, руководитель отдела кадров и организационного развития сервиса «Работа.ру».

Специалист пояснила, что при расчёте отпускных работодатель учитывает стоимость одного рабочего дня сотрудника. Общий доход за год делится на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяце).

Она подчеркнула, что показатель стоимости одного рабочего дня учитывает только рабочие дни, а средний дневной заработок рассчитывается с учётом всех дней в году. Как правило, первый показатель оказывается меньше второго, а размер отпускных выплат — меньше заработной платы за аналогичный период. В 2025 году одним из самых выгодных месяцев для отпуска стал апрель, в котором, согласно производственному календарю, 22 рабочих дня.

Санина также отметила, что увеличить количество выходных дней можно с помощью трёхдневного отпуска с 5 по 7 мая. Однако в этом случае количество нерабочих дней будет меньше, всего 11, с 1 по 11 мая.